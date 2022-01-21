Стало відомо, скільки школярів зараз хворіють

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що в країні коронавірусом хворіють понад 1,2 тисячі школярів. Він додав, що на сьогодні понад 21 тисячі учнів перебувають на самоізоляції.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, сьогодні регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) вводять дистанційне навчання в школах, зокрема в тих навчальних закладах, де школи і класи йдуть на самоізоляцію.

"Станом на 20 січня на самоізоляції перебувало 918 класів з 39 шкіл, це 21 637 дітей. Кількість хворих учнів-1212", - уточнив Ляшко.