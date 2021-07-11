Стало известно, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

По словам Кузина, Украина сейчас ведет переговоры по вакцине Johnson & Johnson, которую зарегистрировало Министерство здравоохранения. Однако рассчитывать на то, что она скоро появится в Украине, пока не стоит.

"Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson & Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество, и поэтому мы сейчас только ведем переговоры о поставке таких вакцин в Украину", - сказал Кузин.

Он также отметил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. Это стало возможным для сотрудников одной из частных компаний, вакцинацию которых профинансировали США.

"Мы уже имеем опыт, когда за счет США частная компания вакцинировалась вакциной Johnson & Johnson на территории страны. Это около 390 человек, которые получили такую ​​вакцину, и сейчас переговоры ведутся", - рассказал Кузин.