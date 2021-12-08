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Стало известно, как выглядит штамм коронавируса "Омикрон"

Автор: Ольга Белей

Университет Гонконга в среду, 8 декабря, обнародовал первое изображение штамма коронавируса "Омикрон". Снимок сделали с помощью электронного микроскопа.

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу университета.

Университет Гонконга показал первое изображение штамма коронавируса "Омикрон", которое смогли сделать с помощью электронного микроскопа.

На левой части изображения при небольшом увеличении можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы.

В правой части можно увидеть микрофотографию с большим увеличением. Она демонстрирует агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Австралии сообщили о выявлении варианта штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон". Он немного отличается от известного ранее.

Напомним, 8 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Омикрон". Поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не было обнаружено.

При этом в ВОЗ заявили, что пока рано давать какие-либо рекомендации по сдерживанию распространения "Омикрона". Поскольку для этого необходимо больше времени, чтобы изучить новый штамм.

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