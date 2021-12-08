Стало известно, как выглядит штамм коронавируса "Омикрон"

Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу университета .

В правой части можно увидеть микрофотографию с большим увеличением. Она демонстрирует агрегаты вирусных частиц с шипами в форме короны на их поверхности.

На левой части изображения при небольшом увеличении можно увидеть повреждение клеток с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Австралии сообщили о выявлении варианта штамма коронавируса COVID-19 "Омикрон". Он немного отличается от известного ранее.

Напомним, 8 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что существующие вакцины от коронавируса по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни в случае заражения штаммом "Омикрон". Поскольку доказательств низкой эффективности препаратов против нового варианта не было обнаружено.

При этом в ВОЗ заявили, что пока рано давать какие-либо рекомендации по сдерживанию распространения "Омикрона". Поскольку для этого необходимо больше времени, чтобы изучить новый штамм.