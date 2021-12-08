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Стало відомо, як виглядає штам коронавірусу "Омікрон"

Автор: Ольга Белей

Університет Гонконгу в середу, 8 грудня, оприлюднив перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон". Знімок зробили за допомогою електронного мікроскопа.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу університету.

Університет Гонконгу показав перше зображення штаму коронавірусу "Омікрон", яке змогли зробити за допомогою електронного мікроскопа.

На лівій частині зображення при невеликому збільшенні можна побачити пошкодження клітин з набряклими везикулами, які містять маленькі чорні вірусні частинки.

У правій частині можна побачити мікрофотографію з великим збільшенням. Вона демонструє агрегати вірусних частинок з шипами у формі корони на їх поверхні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Австралії повідомили про виявленні варіанту штаму коронавірусу COVID-19 "Омікрон". Він трохи відрізняється від відомого раніше.

Нагадаємо, 8 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що існуючі вакцини від коронавірусу як і раніше повинні захищати від тяжкого перебігу хвороби у разі зараження штамом "Омікрон". Оскільки доказів низької ефективності препаратів проти нового варіанту не було виявлено.

При цьому у ВООЗ заявили, що поки рано давати будь-які рекомендації щодо стримування поширення "Омікрона". Оскільки для цього потрібно більше часу, щоб вивчити новий штам.

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