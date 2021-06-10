В станах Европы полностью привиты от COVID всего 17% населения

Он отметил, что на протяжении 2021 в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин.

"Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска (заболеваемости - ред.). Дистанция для достижения по крайней мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все еще значительная",- подчеркнул Ханс Клюге.

Однако он отметил, что в течение двух месяцев подряд наблюдается снижение смертности и количества госпитализаций среди зараженных COVID-19.

Ханс Клюге добавил, что впервые с прошлой осени количество новых летальных случаев составляла менее чем 10 тысяч.