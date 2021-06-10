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В станах Европы полностью привиты от COVID всего 17% населения

Автор: Мария Кучерявец

На сегодня только 17% населения стран Европы полностью иммунизированы от COVID-19. Вместе с тем, 30% жителей получили первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время брифинга в Копенгагене.

Он отметил, что на протяжении 2021 в Европейском регионе было применено 400 млн доз вакцин.

"Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска (заболеваемости - ред.). Дистанция для достижения по крайней мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все еще значительная",- подчеркнул Ханс Клюге.

Однако он отметил, что в течение двух месяцев подряд наблюдается снижение смертности и количества госпитализаций среди зараженных COVID-19.

Ханс Клюге добавил, что впервые с прошлой осени количество новых летальных случаев составляла менее чем 10 тысяч.

Напомним, что депутаты Европарламента требуют отмены патентной защиты вакцин против COVID-19. По их мнению это поможет ускорить иммунизацию в мире.

Добавим, что в ЕС призвали страны вводить национальные сертификаты вакцинации, не дожидаясь утверждения общеевропейского документа. Это поможет подготовиться к упрощению процедуры свободного перемещения в Европе.

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