У країнах Європи повністю щеплені від COVID всього 17% населення

Він зазначив, що впродовж 2021 року в Європейському регіоні було застосовано 400 млн доз вакцин.

"Однак число вакцинованих недостатньо для того, щоб захистити Європу від сплеску (захворюваності - ред.). Дистанція для досягнення принаймні 80% вакцинованих серед дорослого населення все ще значна", - підкреслив Ханс Клюге.

Однак він наголосив, що протягом двох місяців поспіль спостерігається зниження смертності та кількості госпіталізацій серед заражених на COVID-19.

Ханс Клюге додав, що вперше з минулої осені кількість нових летальних випадків становила менше ніж 10 тисяч.