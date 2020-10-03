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Степанов: в больницах более половины коек занято пациентами с COVID-19

Новина українською → Киев, Суббота 03 октября 2020 10:31
Степанов: в больницах более половины коек занято пациентами с COVID-19 Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

С коронавирусом в Украине с каждым днем госпитализируют все больше пациентов. На данный момент заполнено уже более 50% койко-мест по всей стране.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.

Он также добавил, что в связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы сразу два антирекорда по коронавирусу. В частности, количество новых случаев достигло отметки 4 661, а суточная смертность за 2 октября составила 92 человека.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили о быстром росте количества средних и тяжелых больных COVID-19.

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