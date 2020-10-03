Степанов: у лікарнях більше половини ліжок зайнято пацієнтами з COVID-19

З коронавірусом в Україні з кожним днем госпіталізують все більше пацієнтів. На даний момент заповнено вже понад 50% ліжко-місць по всій країні.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогодні в лікарнях з коронавірусом знаходяться 16 076 осіб.

"Ця цифра збільшується кожен день... Це говорить про те, що кількість людей з протіканням хвороби у важкій або середньо-тяжкій формі зростає... У нас заповнюються ліжко-місця, на сьогодні це 53,9% в цілому по Україні", - заявив Степанов.

Він також додав, що у зв'язку з цим підписав розпорядження про введення ще п'яти лікарень у різних регіонах до переліку тих, які приймають пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовані відразу два антирекорди щодо коронавірусу. Зокрема, кількість нових випадків досягла позначки 4 661, а добова смертність за 2 жовтня склала 92 особи.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили про швидке зростання кількості середніх і важких хворих на COVID-19.