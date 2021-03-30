Степанов назвал города, где самая сложная ситуация с COVID

В Украине наиболее сложная ситуация с коронавирусом, в частности, с заполненностью больниц сложилась в Киеве и в Одессе. При этом ситуация с COVID-19 полностью стабилизировалась в Ивано-Франковской области.

"Мне кажется, что в Киеве достаточно тяжелая ситуация, действительно тяжелая ситуация также в Одессе. В Киеве мы добавляем сейчас кровати, в частности в Академии медицинских наук мы отфинансируем 500 коек", - заявил он.

Министр отметил, что для того, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо придерживаться карантинных ограничений.

"Чтобы эта ситуация выровнялась, и у нас уже есть пример, который я постоянно привожу - надо просто соблюдать введенные жесткие карантинные ограничения - мы полностью стабилизировали ситуацию в Ивано-Франковской области, а она полыхала. Когда мы видели там темпы роста, то было жутко", - подчеркнул он.