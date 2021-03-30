RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Степанов назвав міста, де найскладніша ситуація з COVID

Автор: РБК-Україна

В Україні найбільш складна ситуація з коронавірусом, зокрема, з заповнюваністю лікарень склалася в Києві і в Одесі. При цьому ситуація з COVID-19 повністю стабілізувалася в Івано-Франківській області.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

"Мені здається, що в Києві досить важка ситуація, дійсно важка ситуація також в Одесі. В Києві ми додаємо зараз ліжка, зокрема в Академії медичних наук ми відфинансуємо 500 ліжок", - заявив він.

Міністр зазначив, що для того, щоб стабілізувати ситуацію, необхідно дотримуватись карантинних обмежень.

"Щоб ця ситуація вирівнялася, і у нас вже є приклад, який я постійно привожу - треба просто дотримуватися введені жорсткі карантинні обмеження - ми повністю стабілізували ситуацію в Івано-Франківській області, а вона палала. Коли ми бачили там темпи зростання, то було жахливо", - підкреслив він.

Нагадаємо, в Україні підтвердили понад 10,5 тисячі нових випадків COVID. При цьому госпіталізували 2597 осіб, летальних випадків - 286, одужали 3576 пацієнтів.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні п'ятий тиждень поспіль спостерігається зростання госпіталізацій через коронавірус. За його словами, в Україні зайняті вже понад 44 тисяч ліжок. Всього введено трохи понад 75 тисяч ліжок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
Читайте також
ВООЗ опублікувала доповідь про COVID: версія про витік з лабораторії малоймовірна
У Полтавській області посилять карантин з 3 квітня: список обмежень
Прогноз погоди