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Степанов назвал регионы с наихудшей ситуацией COVID-19

Автор: Наталья Скороход

В Украине в некоторых регионах сохраняется тяжелая ситуация с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом говорили в эфире программы "Право на власть".

По словам министра, сейчас самая тяжелая ситуация с коронавирусом в Киеве. Также в этот список попали Хмельницкая, Николаевская, Одесская области. Тяжелая ситуация и в западных регионах - Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая.

Однако, некоторые области будут выходить из "красных" зон уже в ближайшее время.

"Ивано-Франковская область будет выведена уже завтра с "красного" уровня. Закарпатская область по количеству тестирований также выйдет на желтый уровень", - говорит Степанов.

Он отметил, что больницах сейчас тяжелая ситуация с кислородом. Врачи и медперсонал измотаны из-за большого количества больных в больницах. Поэтому избежать критической ситуации поможет соблюдение карантинных ограничений в регионах.

"Уменьшить количество больных можно только предотвращая новые заболевания. Это единственный путь, другого в мире не существует", - подытожил Степанов.

Напомним, только в четырех областях не превышена норма загруженности больничных коек для пациентов с COVID-19. А в Киеве - большие проблемы с загруженностью коек с кислородом.

Ранее сообщалось, что Степанов прогнозирует сложный период в следующие 10 дней. Число заболевших коронавирусом может вырасти до 30 тысяч за сутки.

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