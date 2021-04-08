Степанов назвав регіони з найгіршою ситуацією COVID-19

В Україні в деяких регіонах зберігається важка ситуація з коронавірусом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Про це говорили в ефірі програми "Право на владу".
За словами міністра, зараз найважча ситуація з коронавірусом в Києві. Також в цей список потрапили Хмельницька, Миколаївська, Одеська області. Важка ситуація і в західних регіонах - Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька.
Проте, деякі області будуть виходити з "червоних" зон вже найближчим часом.
"Івано-Франківська область буде виведена вже завтра з "червоного" рівня. Закарпатська область за кількістю тестувань також вийде на жовтий рівень", - каже Степанов.
Він зазначив, що лікарнях зараз важка ситуація з киснем. Лікарі й медперсонал виснажені через велику кількість хворих у лікарнях. Тому уникнути критичної ситуації допоможе дотримання карантинних обмежень в регіонах.
"Зменшити кількість хворих можна тільки запобігаючи новим захворюванням. Це єдиний шлях, іншого у світі не існує", - підсумував Степанов.
Нагадаємо, тільки в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. А в Києві - великі проблеми із завантаженістю ліжок з киснем.
Раніше повідомлялося, що Степанов прогнозує складний період у наступні 10 днів. Кількість хворих коронавірусом може зрости до 30 тисяч за добу.