Степанов о ситуации с COVID в Украине: эпидемия пошла на спад
В Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Эпидемия пошла на спад.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
По его словам, Украина "выдержала очередной скачок заболеваемости COVID-19". Стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.
"Уже 10 дней мы наблюдаем спад заболеваемости по Украине. Вчера был первый день, когда количество выписанных из больниц превысило на 22,8% количество госпитализированных. Если посмотреть на уровень госпитализации, на прошлой неделе в больницы попали на 2 тысячи пациентов меньше, чем в позапрошлой. Также мы видим снижение количества заболевших", - написал Степанов.
Он добавил, что адаптивный карантин помог эффективно пройти новую волну коронавируса в Украине.
Напомним, ранее в Национальной академии наук заявили, что Украина прошла пик заболеваемости. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.
Отметим, за вчера в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
Также глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по COVID-19. По его словам, ситуация с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.