Степанов про ситуацію з COVID в Україні: епідемія пішла на спад

В Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу . Епідемія пішла на спад.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

За його словами, Україна "витримала черговий стрибок захворюваності COVID-19". Стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.

"Вже 10 днів ми спостерігаємо спад захворюваності по Україні. Вчора був перший день, коли кількість виписаних з лікарень перевищило на 22,8% кількість госпіталізованих. Якщо подивитися на рівень госпіталізації, минулого тижня в лікарні потрапили на 2 тисячі пацієнтів менше, ніж у позаминулому. Також ми бачимо зниження кількості захворілих", - написав Степанов.

Він додав, що адаптивний карантин допоміг ефективно пройти нову хвилю коронавірусу в Україні.