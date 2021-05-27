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В столице Молдовы отменили масочный режим на улице и ослабили карантин

Автор: РБК-Украина

В столице Молдовы Кишиневе отменили обязательное требование по ношению защитных масок на улице. Однако в помещениях и транспорте масочный режим остается обязательным.

Об этом сообщает издание Newsmaker.

"С сегодняшнего дня мы можем снять маски на улице, но нам придется носить защитные маски в закрытых помещениях, общественном транспорте, а также на мероприятиях и массовых собраниях", - сообщил мэр города Ион Чебан.

В то же время в Кишиневе разрешена работа театров и концертных залов в обычном режиме. Также возобновят свою работу парки развлечений и зоны отдыха. В молдовской столице также разрешили организовывать тематические ярмарки.

Кроме того, в Кишиневе кафе и рестораны вернутся к обычному режиму работы, однако им разрешено работать с соблюдением мер предотвращения распространения коронавируса.

До сегодняшнего дня заведения общепита могли работать только до 23:00.

Напомним, 19 мая в Молдове началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку может каждый желающий.

Кроме того, Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Добавим, что в конце апреля в Молдове отменили действие комендантского часа и ряда ограничений.

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