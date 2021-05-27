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У столиці Молдови скасували масочний режим на вулиці і послабили карантин

Автор: РБК-Україна

У столиці Молдови Кишиневі скасували обов'язкову вимогу щодо носіння захисних масок на вулиці. Однак в приміщеннях і транспорті масочний режим залишається обов'язковим.

Про це повідомляє видання Newsmaker.

"З сьогоднішнього дня ми можемо зняти маски на вулиці, але нам доведеться носити захисні маски в закритих приміщеннях, громадському транспорті, а також на заходах і масових зборах", - повідомив мер міста Іон Чебан.

У той же час в Кишиневі дозволена робота театрів і концертних залів у звичайному режимі. Також відновлять свою роботу парки розваг і зони відпочинку. У молдовській столиці також дозволили організовувати тематичні ярмарки.

Крім того, в Кишиневі кафе і ресторани повернуться до звичайного режиму роботи, проте їм дозволено працювати з дотриманням заходів запобігання поширенню коронавірусу.

До сьогоднішнього дня заклади громадського харчування могли працювати тільки до 23: 00.

Нагадаємо, 19 травня у Молдові почалася масова вакцинація від коронавірусу. Тепер зробити щеплення може кожен бажаючий.

Крім того, Україна і Молдова укладуть угода про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, що наприкінці квітня у Молдові скасували дію комендантської години і ряду обмежень.

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