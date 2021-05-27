У столиці Молдови скасували масочний режим на вулиці і послабили карантин

"З сьогоднішнього дня ми можемо зняти маски на вулиці, але нам доведеться носити захисні маски в закритих приміщеннях, громадському транспорті, а також на заходах і масових зборах", - повідомив мер міста Іон Чебан.

У той же час в Кишиневі дозволена робота театрів і концертних залів у звичайному режимі. Також відновлять свою роботу парки розваг і зони відпочинку. У молдовській столиці також дозволили організовувати тематичні ярмарки.

Крім того, в Кишиневі кафе і ресторани повернуться до звичайного режиму роботи, проте їм дозволено працювати з дотриманням заходів запобігання поширенню коронавірусу.

До сьогоднішнього дня заклади громадського харчування могли працювати тільки до 23: 00.