Страны ЕС согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев, - Reuters

Как пишет издание со ссылкой на чиновника и дипломата из ЕС, правительства стран-участниц должны были достичь консенсуса по поводу сокращения срока действия COVID-сертификатов уже в эту пятницу, но переговоры могут растянуться на следующую неделю.

При этом отмечается, что правительства стран-участниц ЕС неоднократно заявляли, что требуется унифицированный подход, который позволит избежать дополнительных сбоев в туристическом бизнесе. Тем не менее, на сегодня установлены разные правила в зависимости от страны.

Например, Франция сокращает срок действия сертификатов до семи месяца, и новые правила уже будут действовать с 15 января. На Кипре срок действия сертификатов тоже ограничат 7 месяцами, тогда как в Греции он будет действовать только шесть месяцев у пожилых людей.

Отметим, сейчас сертификаты действуют 12 месяцев.