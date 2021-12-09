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Країни ЄС погодяться скоротити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців, - Reuters

Автор: Ілона Свиридова

Країни-учасниці Європейського союзу погодяться скоротити дію COVID-сертифікатів до 9 місяців. Але переговори про обмеження для громадян третіх країн ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання з посиланням на чиновника і дипломата з ЄС, уряди країн-учасниць мали досягти консенсусу з приводу скорочення терміну дії COVID-сертифікатів вже в цю п'ятницю, але переговори можуть розтягнутися на наступний тиждень.

При цьому наголошується, що уряди країн-учасниць ЄС неодноразово заявляли, що потрібен уніфікований підхід, який дозволить уникнути додаткових збоїв в туристичному бізнесі. Тим не менш, на сьогодні встановлені різні правила в залежності від країни.

Наприклад, Франція скорочує термін дії сертифікатів до семи місяців, і нові правила вже будуть діяти з 15 січня. На Кіпрі термін дії сертифікатів теж обмежать 7 місяцями, тоді як в Греції він буде діяти тільки шість місяців у літніх людей.

Відзначимо, зараз сертифікати діють 12 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз пропонує скоротити термін дії COVID-сертифікатів до 9 місяців. Його можна буде продовжити після бустерної дози щеплення від коронавірусу.

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