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Суд в Днепре отменил ограничение льгот на проезд во время карантина

Автор: Анастасия Рокитна

Окружной административный суд Днепра отменил решение городского совета об ограничении льгот на проезд во время карантина. Однако, решение суда вступит в силу только через 30 дней.

Об этом сообщает портал "056.ua".

Комиссия по ТЭБ и ЧС в марте постановила, что льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте Днепра только пять часов в день: с 10:00 до 15:00.

Горожане Вячеслав Гаркуша и Анатолий Погорелый обратились в суд с требованием признать этот пункт протокола незаконным. Суд полностью удовлетворил иск граждан, а также обязал городской совет Днепра компенсировать Анатолию Погорелому судебные издержки в размере 908 гривен.

Фото: решение суда (056.ua)

Согласно законодательству, решение суда вступит в силу только через 30 дней, до этого времени горсовет может подать апелляцию.

Отметим, что ограничения власть ввела до 13 апреля.

Напомним, Запорожская и Хмельницкая области перешли в "красную" зону с 9 апреля.

Отметим, что в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.

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