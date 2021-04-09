Суд в Днепре отменил ограничение льгот на проезд во время карантина

Комиссия по ТЭБ и ЧС в марте постановила, что льготники могут бесплатно ездить в общественном транспорте Днепра только пять часов в день: с 10:00 до 15:00.

Горожане Вячеслав Гаркуша и Анатолий Погорелый обратились в суд с требованием признать этот пункт протокола незаконным. Суд полностью удовлетворил иск граждан, а также обязал городской совет Днепра компенсировать Анатолию Погорелому судебные издержки в размере 908 гривен.

Фото: решение суда (056.ua)

Согласно законодательству, решение суда вступит в силу только через 30 дней, до этого времени горсовет может подать апелляцию.

Отметим, что ограничения власть ввела до 13 апреля.