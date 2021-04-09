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Суд у Дніпрі скасував обмеження пільг на проїзд під час карантину

Автор: Анастасія Рокитна

Окружний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міської ради про обмеження пільг на проїзд під час карантину. Однак, рішення суду вступить в силу тільки через 30 днів.

Про це повідомляє портал "056.ua".

Комісія з ТЕБ і НС у березні постановила, що пільговики можуть безкоштовно їздити в громадському транспорті Дніпра тільки п'ять годин в день: з 10:00 до 15:00.

Жителі В'ячеслав Гаркуша та Анатолій Погорілий звернулися до суду з вимогою визнати цей пункт протоколу незаконним. Суд повністю задовольнив позов громадян, а також зобов'язав міську раду Дніпра компенсувати Анатолію Погорілому судові витрати в розмірі 908 гривень.

Фото: рішення суду (056.ua)

Відповідно до законодавства, рішення суду вступить в силу тільки через 30 днів, до цього часу міськрада може подати апеляцію.

Зазначимо, що обмеження влада ввела до 13 квітня.

Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області перейшли в "червону" зону з 9 квітня.

Зазначимо, що у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.

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