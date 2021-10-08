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Сумская область может перейти в "красную" зону в ближайшие дни: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сумская область может перейти в "красную" зону карантина в течение нескольких дней минуя "оранжевую". На это указывает динамика выявления новых заболевших коронавирусом и рост числа госпитализированных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора областного лабораторного центра Владимира Збаражского.

В комментарии "Суспильному" он отметил, что область по трем показателям соответствует "красной" зоне карантина. "Один показатель - коэффициент выявления больных - держится 4 дня. А два - по одному дню", - уточнил Збаражский.

По его словам, если ситуация не изменится и еще два показателя ухудшатся, то область окажется в "красной" зоне.

"Первый показатель - показатель выявления больных. Второй - уровень госпитализации пациентов - 63,7% (должно быть не более 60%), третий - динамика уровня госпитализации - 57,4% (не более 50%)", - добавил Збаражский.

Он также добавил, что если в течение двух ближайших дней эти показатели не улучшатся, то регион автоматически перейдет в "красную" зону, минуя "оранжевую".

Отметим, с 10 октября Харьков переходит в "оранжевую" карантинную зону.

Напомним, в Украине стремительно растет количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки 16 362 заражения.

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