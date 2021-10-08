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Сумська область може перейти в "червону" зону в найближчі дні: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сумська область може перейти в "червону" зону карантину протягом декількох днів минаючи "помаранчеву". На це вказує динаміка виявлення нових хворих коронавірусом і зростання числа госпіталізованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора обласного лабораторного центру Володимира Збаразького.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що область за трьома показниками відповідає "червоній" зоні карантину. "Один показник-коефіцієнт виявлення хворих - тримається 4 дні. А два - по одному дню", - уточнив Збаразький.

За його словами, якщо ситуація не зміниться і ще два показники погіршаться, то область опиниться в "червоній" зоні.

"Перший показник-показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більше 60%), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4% (не більше 50%)", - додав Збаразький.

Він також додав, що якщо протягом двох найближчих днів ці показники не покращаться, то Регіон автоматично перейде в "червону" зону, минаючи "помаранчеву".

Зазначимо, з 10 жовтня Харків переходить в "помаранчеву" карантинну зону.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу 16 362 зараження.

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