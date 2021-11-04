В Сумской области продлили работу школ на дистанционке: названа дата

В Сумской области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.
Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.
Напомним, ранее Главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.