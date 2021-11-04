UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Сумской области продлили работу школ на дистанционке: названа дата

Автор: Валерия Полищук

В Сумской области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Напомним, ранее Главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьшкола