В Сумской области продлили работу школ на дистанционке: названа дата

В Сумской области приняли решение продлить дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА .

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.