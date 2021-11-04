RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сумській області продовжили роботу шкіл на дистанційці: названо дату

Автор: Валерія Поліщук

У Сумській області прийняли рішення продовжити дистанційне навчання для учнів 1-11 класів. Школярі продовжать навчатися дистанційно до 14 Листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу сумської ОДА.

Таке рішення було прийнято обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Директор Департаменту освіти і науки ОДА Вікторія Гробова повідомила, що на сьогоднішній день в області хворіють 218 дітей і 277 педагогів.

Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання в школах, які відповідають вимогам карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская областьшкола