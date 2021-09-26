UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

За сутки в Украине сделали более 64 000 прививок от коронавируса

Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки, 25 сентября, несколько замедлились темпы вакцинации в Украине. В частности, было сделано более 64 000 прививок от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства здравоохранения.

Сообщается, что 64 221 человек был вакцинирован против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 38 778, полностью иммунизированы - 25 443.

С начала прививочной кампании вакцинировали 6 759 691 человека, из них получили одну дозу - 6 759 689, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 443 521 человек. Всего сделано 12 203 210 прививок.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров в ближайшее время обяжет представителей отдельных профессий обязательно вакцинироваться от COVID, сейчас готовится список этих профессий.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинация