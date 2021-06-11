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За сутки в Украине вакцинировали более 54 тысячи человек

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Пятница 11 июня 2021 09:17
За сутки в Украине вакцинировали более 54 тысячи человек Фото: в Украине вакцинированы более 54 тысяч человек за сутки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За минувшие сутки 54 329 человек получили прививку от коронавируса. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированные - 23 585 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.

С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 599 348 прививок.

По состоянию на 11 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

Напомним, в Киеве стартует кампания по вакцинации от коронавируса государственных служащих. Их начнут прививать с понедельника, 14 июня.

РБК-Украина писало, что в курортных городах Херсонской области откроют пункты вакцинации от COVID, где смогут привиться все желающие. Они откроются уже на следующей неделе.

Кроме того, в Украину не будут пропускать вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Поскольку вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения.

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