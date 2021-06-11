За добу в Україні вакцинували понад 54 тисячі людей
За минулу добу 54 329 людей отримали щеплення від коронавіруса. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.
Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.
Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.
Нагадаємо, у Києві стартує кампанія з вакцинації від коронавірусу державних службовців. Їх почнуть прищеплювати з понеділка, 14 червня.
РБК-Україна писало, що в курортних містах Херсонської області відкриють пункти вакцинації від COVID, де зможуть прищепитися всі бажаючі. Вони відкриються вже наступного тижня.
Крім того, в Україну не пропускатимуть вакцинованих російським препаратом"Супутник V". Оскільки вакцина не передбачена переліком Всесвітньої організації охорони здоров'я.