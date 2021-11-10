Такого количества еще не было. В Киеве рекордные госпитализации COVID-больных детей

Так, увеличилось количество больных детей больных коронавирусом - 109 за сутки. В частности 57 мальчиков от 11 до 17 лет и 52 девочки в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.

"Все больше госпитализируют больных коронавирусом детей. Потому что штамм "Дельта", как отмечают медики, - более агрессивный и поражает много молодых людей и детей. И поражает с последствиями и осложнениями", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание, а 4 из них - в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса!",- заявил Кличко.