Такої кількості ще не було. У Києві рекордні госпіталізації COVID-хворих дітей

Так, збільшилася кількість хворих дітей на коронавірус - 109 за добу. Зокрема 57 хлопчиків від 11 до 17 років та 52 дівчинки віком від 2 місяців до 17 років.

"Все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей. Бо штам "Дельта", як зазначають медики, - більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями", - зазначив Кличко.

Мер додав, що сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання, а 4 з них - у реанімаціях.

"Такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу!", - заявив Кличко.