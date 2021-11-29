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Темпы снизились: за сутки COVID-прививку получили около 94 тысяч украинцев

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили 93 970 человек. Однако еще днем ранее эта цифра достигала почти 140 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За минувшие сутки, 28 ноября от коронавируса было вакцинировано 93 970 человек.

Из которых одну дозу вакцины получили 31 069 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 62 901 человек.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 320 532 человека.

Из которых они получили одну дозу вакцины - 13 320 530 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 967 700.

В общем количестве в стране проведено 24 288 230 прививок.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 5 804 человека, а умерли - 297.

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