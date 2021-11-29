Темпи знизилися: за добу COVID-щеплення отримали близько 94 тисяч українців

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 93 970 людей. Однак ще днем раніше ця цифра сягала майже 140 тисяч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу, 28 листопада від коронавірусу було вакциновано 93 970 людей.
З яких одну дозу вакцини отримали 31 069 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 62 901 людина.
Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 13 320 532 людини.
З яких них отримали одну дозу вакцини - 13 320 530 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 10 967 700.
У загальній кількості в країні проведено 24 288 230 щеплень.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 5804 людини, а померли - 297.