Темпы вакцинации снизились. За сутки в Украине сделали 97 тысяч COVID-прививок

В Украине за минувшие сутки сделали более 97 тысяч прививок против коронавируса. Что почти на 50 тысяч меньше, чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
За минувшие сутки, 14 ноября в Украине было вакцинировано против COVID 97 373 человека.
В частности, одну дозу вакцины получили 41 083 человека, полностью иммунизированны - 56 290 человек.
С начала вакцинальной кампании в стране было привито 12 228 644 человека.
Из которых получили одну дозу - 12 228 642, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 722 235 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 20 950 877 прививок.
В Минздраве добавляют, что 91,1 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы против коронавируса.
Напомним, за минувшие сутки в Украине обнаружили 10 802 новых случаев коронавируса и 442 смерти.