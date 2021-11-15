RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Темпи вакцинації знизилися. За добу в Україні зробили 97 тисяч COVID-щеплень

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зробили понад 97 тисяч щеплень проти коронавірусу. Що майже на 50 тисяч менше, аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

За добу

За минулу добу, 14 листопада в Україні було вакциновано проти COVID 97 373 людини.

Зокрема, одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини.

З яких отримали одну дозу - 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 722 235 людей.

У загальній кількості в країні вже проведено 20 950 877 щеплень.

У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані проти коронавірусу.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 10 802 нових випадки коронавірусу та 442 смерті.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинВакцина від коронавірусу