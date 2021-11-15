Темпи вакцинації знизилися. За добу в Україні зробили 97 тисяч COVID-щеплень

В Україні за минулу добу зробили понад 97 тисяч щеплень проти коронавірусу. Що майже на 50 тисяч менше, аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
За минулу добу, 14 листопада в Україні було вакциновано проти COVID 97 373 людини.
Зокрема, одну дозу вакцини отримали 41 083 людини, повністю імунізовані - 56 290 людей.
Від початку вакцинальної кампанії в країні було щеплено 12 228 644 людини.
З яких отримали одну дозу - 12 228 642, повністю імунізовані та отримали дві дози - 8 722 235 людей.
У загальній кількості в країні вже проведено 20 950 877 щеплень.
У МОЗ додають, що 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані проти коронавірусу.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 10 802 нових випадки коронавірусу та 442 смерті.