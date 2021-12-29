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Темпы вакцинации выросли: еще 131 тысяча человек получили COVID-прививку, бустерную дозу - 1 290

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса.

Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек.

Из них получили первую дозу вакцины - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек.

Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID заболели 5454 человек, умерли - 307, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.

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Министерство здравоохранения Украинывакцинация от коронавируса