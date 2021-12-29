Темпы вакцинации выросли: еще 131 тысяча человек получили COVID-прививку, бустерную дозу - 1 290

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса еще более 131 тысячи человек. Что почти в три раза больше чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
За вчера, 28 декабря 131 129 человек вакцинированы против коронавируса.
Первую дозу получило 34 463 человека, вторую - 94 974 человека, дополнительную дозу получили 402 человека, бустерную дозу - 1290.
С начала вакцинальной кампании в стране привито 14 639 498 человек.
Из них получили первую дозу вакцины - 14 639 496 человек, получили две дозы - 13 542 266, дополнительную дозу - 2 610 человек, бустерную дозу - 2 280 человек.
Всего в Украине проведено 28 186 652 прививки.
Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID заболели 5454 человек, умерли - 307, больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Донецкой областях.