RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Темпи вакцинації зросли: ще 131 тисяча людей отримали COVID-щеплення, бустерну дозу - 1 290

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцинувалися від коронавірусу ще понад 131 тисяча людей. Що майже в три рази більше аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 28 грудня 131 129 людей вакциновано проти коронавірусу.

Першу дозу отримало 34 463 людини, другу - 94 974 людини, додаткову дозу отримали 402 людини, бустерну дозу - 1290.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 639 498 людей.

З них отримали першу дозу вакцини - 14 639 496 людей, отримали дві дози - 13 542 266, додаткову дозу - 2 610 людей, бустерну дозу - 2 280 людей.

Загалом в Україні проведено 28 186 652 щеплення.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу на COVID захворіли 5454 людей, померли - 307, найбільше нових заражень в Києві, Одеській та Донецькій областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинация от коронавируса