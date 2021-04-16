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Тернополь ослабляет карантин: учащиеся 5-11 классов вернутся в школы

Автор: Дмитрий Левицкий

В Тернополе решили ослабить карантин и возобновить очное обучение учащихся 5-11 классов. На такой шаг пошли на фоне уменьшения заболеваемости среди школьников и учителей.

Об этом сообщил местный телеканал "Т1".

На сегодняшнем заседании городского штаба для борьбы с коронавирусом решили, что ученики 5-11 классов вернутся в школы, но у них будет смешанное обучение. Например, в понедельник - одна группа, а во вторник - другая, пояснила начальник управления образования Тернополя Ольга Похиляк.

В то же время, как сообщило местное издание "За Збручем", городские власти решили ужесточить карантинные ограничения в супермаркетах. Руководителям супермаркетов рекомендовали увеличить число работающих касс, чтобы не было больших очередей, и регулировать количество покупателей.

Как пишут местные СМИ, сейчас на территории Тернополя все еще сложная ситуация с коронавирусом. По состоянию на сегодня на территории общины болеют 3356 человек.

Напомним, в Киеве на пасхальные праздники готовят дополнительные карантинные ограничения. Городские власти хотят предотвратить новую вспышку коронавируса.

Кроме того, в Киеве и Запорожье предложили церквям провести пасхальные богослужения в онлайн-формате.

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Новости Украины ТернопольшколаКарантинКоронавирус
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