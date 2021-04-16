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Тернопіль послаблює карантин: учні 5-11 класів повернуться до шкіл

Автор: Дмитро Левицький

У Тернополі вирішили послабити карантин та відновити очне навчання учнів 5-11 класів. На такий крок пішли на тлі зменшення захворюваності серед школярів та учителів.

Про це повідомив місцевий телеканал "Т1".

На сьогоднішньому засіданні міського штабу для боротьби з коронавірусом вирішили, що учні 5-11 класів повернуться до шкіл, але матимуть змішане навчання. Наприклад, у понеділок - одна група, а у вівторок - інша, пояснила начальник управління освіти Тернополя Ольга Похиляк.

Водночас, як повідомило місцеве видання "За Збручем", міська влада вирішила посилити карантинні обмеження у супермаркетах. Керівникам супермаркетів рекомендували збільшити кількість працюючих кас, щоб не було великих черг, та регулювати кількість покупців.

Як пишуть місцеві ЗМІ, наразі на території Тернополя все ще складна ситуація з коронавірусом. Станом на сьогодні на території громади хворіють 3356 осіб.

Нагадаємо, у Києві на великодні свята готують додаткові карантинні обмеження. Міська влада хоче запобігти новому спалаху коронавірусу.

Крім того, у Києві та Запоріжжі запропонували церквам провести великодні богослужіння в онлайн-форматі.

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Новини України ТернопільшколаКарантинКоронавірус
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