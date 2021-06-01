В Тернополе откроют временный центр COVID-вакцинации

В центре вакцинироваться от коронавируса смогут жители области, которые записались в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія".

Центр будет расположен на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко" на улице Злуки, 45.

"Таким образом, мы сможем вакцинировать большинство людей и способствовать тому, что осенью заболеваемость не будет расти. Поэтому эта иммунная прослойка людей с антителами будет благодаря вакцинации, а не тех, кто переболел", - заявила глава департамента здравоохранения ОГА Ольга Ярмоленко.

В ОГА отметили, что вакцинация в центре будет происходить с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

При этом, в Тернопольском центре вакцинации будет прививать вакциной CoronaVac.