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В Тернополе заработал центр массовой вакцинации населения: кого вакцинируют и каким препаратом

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Суббота 05 июня 2021 11:30
В Тернополе заработал центр массовой вакцинации населения: кого вакцинируют и каким препаратом Фото: в Тернополе открылся центр вакцинации (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Тернополе открылся первый центр вакцинации от коронавируса. Он работает с утра 5 июня.

Об этом РБК-Украина сообщили с места событий.

Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".

Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Утром там собралось несколько десятков человек. Они стоят в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.

В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.

В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь " действие"

"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают с места происшествия.

Фото: вакцинация в Тернополе (РБК-Украина)

Напомним, в Полтавской области утром открылись центры вакцинации от коронавируса. Они заработали сразу в пяти городах.

РБК-Украина писало, что на этих выходных центры вакцинации будут работать в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно.

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