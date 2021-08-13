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В Тернопольской области 9-месячного ребенка госпитализировали с "Дельта"-штаммом коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Ее госпитализировали вместе с матерью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Тернополяне".

Кроме этого, в области штаммом коронавируса "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все. Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что на территории Украины уже зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".

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Тернопольская областьКоронавирус "Дельта"