В Тернопільській області 9-місячну дитину госпіталізували з "Дельта"-штамом коронавірусу

У Кременці Тернопільської області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у 9-місячної дитини. Її госпіталізували разом із матір'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Тернополяни" .

Окрім цього, в області на штам коронавірусу "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів", - заявила начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко.