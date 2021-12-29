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Тотальных локдаунов в Украине больше не будет. Шмыгаль сделал заявление

Автор: Мария Кучерявец

Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине. Бизнес сможет работать в "красных" зонах карантина при условии 100% вакцинации работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Благодаря запуску бесплатной вакцинации мы больше не планируем вводить тотальные локдауны. Бизнес может работать даже в "красных" зонах если его работники вакцинированы на 100%", - сказал Шмыгаль.

Напомним, завтра, 30 декабря, Волынская и Запорожская области выходят из "красной" зоны карантина. Это последние регионы, которые находятся в самых жестких ограничениях.

Добавим, недавно Кабинет министров продлил адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Таким образом, ограничения будут действовать не менее в течение I квартала следующего года.

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