Тотальних локдаунів в Україні більше не буде. Шмигаль зробив заяву

Кабінет міністрів більше не планує вводити тотальні локдауни в Україні. Бізнес зможе працювати в "червоних" зонах карантину за умови 100% вакцинації працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.
"Завдяки запуску безкоштовної вакцинації ми більше не плануємо вводити тотальні локдауни. Бізнес може працювати навіть в "червоних" зонах якщо його працівники вакциновані на 100%", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, завтра, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину. Це останні регіони, які знаходяться у найжорсткіших обмеженнях.
Додамо, нещодавно Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. Таким чином, обмеження діятимуть щонайменше протягом I кварталу наступного року.