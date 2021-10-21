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Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

Автор: Владислав Красинский

В Украине вступили в силу новые правила перевозки пассажиров. Отныне ответственность за нарушение норм будут нести перевозчики, именно на них правоохранители будут составлять протокол.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Национальной полиции Марьяна Рева.

"Но здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОП. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель - ФОП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", - рассказала она.

Пресс-секретарь Нацполиции добавила, что физлицу в таком случае грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а юридическому - от 34 до 51 тысячи гривен.

Отметим, сегодня Центральный автовокзал в Киеве потерял 40% рейсов в первое утро новых ограничений на транспорте. Перевозчики отказались выходить на маршруты.

Напомним, ранее стало известно, как именно правоохранители будут проверять у пассажиров и водителей наличие сертификатов вакцинации или справки об отрицательном результате теста на COVID-19.

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