Транспорт на карантине. Кому грозит наказание за нарушение правил перевозок

"Но здесь есть нюанс: перевозчик может быть как юридическим лицом, так и ФОП. Поэтому обязательно проверяем документы, и если водитель - ФОП, то протокол оформляется именно на него. Затем материалы направляются в суд и уже там определяется наказание", - рассказала она.

Пресс-секретарь Нацполиции добавила, что физлицу в таком случае грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а юридическому - от 34 до 51 тысячи гривен.