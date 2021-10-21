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Транспорт на карантині. Кому загрожує покарання за порушення правил перевезень

Автор: Владислав Красінський

В Україні набули чинності нові правила перевезення пасажирів. Відтепер відповідальність за порушення норм нестимуть перевізники, саме на них правоохоронці складатимуть протокол.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла речниця Національної поліції Мар'яна Рева.

"Але тут є нюанс: перевізник може бути як юридичною особою, так і ФОП. Тому обов'язково перевіряємо документи, і якщо водій - ФОП, то протокол оформляється саме на нього. Потім матеріали направляються до суду і вже там визначається покарання", - розповіла вона.

Речниця Нацполіції додала, що фізособі в такому випадку загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а юридичній - від 34 до 51 тисячі гривень.

Зазначимо, сьогодні Центральний автовокзал в Києві втратив 40% рейсів в перший ранок нових обмежень на транспорті. Перевізники відмовилися виходити на маршрути.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як саме правоохоронці перевірятимуть у пасажирів та водіїв наявність сертифікатів вакцинації чи довідки про негативний результат тесту на COVID-19.

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