Транспорт без спецпропусков, открытые кафе и ТРЦ: в Киеве завтра ослабят карантин

В Киеве завтра ослабят жесткие карантинные ограничения . В городе заработают кафе и рестораны, а также разрешат работу общественного транспорта без спецпропусков.

С 1 мая в Киеве открывают кафе и рестораны, а также ТРЦ. Кроме того, в городе разрешат работу:

рынков,

ярмарок,

спортивных залов и фитнес-центров,

кинотеатров,

Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервис),

проведение массовых мероприятий.

Также с 5 мая в Киеве возобновят работу школы, детсады и университеты. В городе возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

Кроме того, власти разрешат:

проведение аттестации соискателей высшего образования;

получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;

участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

предоставление социальных услуг;

работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города.