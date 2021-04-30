Транспорт без спецпропусков, открытые кафе и ТРЦ: в Киеве завтра ослабят карантин
В Киеве завтра ослабят жесткие карантинные ограничения. В городе заработают кафе и рестораны, а также разрешат работу общественного транспорта без спецпропусков.
Какие ограничения завтра снимут, в материале РБК-Украина.
С 1 мая в Киеве открывают кафе и рестораны, а также ТРЦ. Кроме того, в городе разрешат работу:
- рынков,
- ярмарок,
- спортивных залов и фитнес-центров,
- кинотеатров,
- Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервис),
- проведение массовых мероприятий.
Также с 5 мая в Киеве возобновят работу школы, детсады и университеты. В городе возобновят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.
Кроме того, власти разрешат:
- проведение аттестации соискателей высшего образования;
- получение документов о профессиональном (профессионально-техническом), высшем образовании;
- участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
- предоставление социальных услуг;
- работу по обслуживанию граждан в ЦПАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.
В Киеве усилят контроль за соблюдением карантинных правил на улицах города.
Напомним, в МВД перейдут на усиленный режим на майские праздники, привлекут авиацию.
Ранее РБК-Украина писало, что в стране не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения на период Пасхи.