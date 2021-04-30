Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин
У Києві завтра послаблять жорсткі карантинні обмеження. У місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепустків.
Які обмеження завтра знімуть, в матеріалі РБК-Україна.
З 1 травня в Києві відкривають кафе та ресторани, а також ТРЦ. Крім того, у місті дозволять роботу:
- ринків,
- ярмарків,
- спортивних залів та фітнес-центрів,
- кінотеатрів,
- Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіс),
- проведення масових заходів.
Також з 5 травня в Києві відновлять роботу школи, дитсадки та університети. У місті відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.
Крім того, влада дозволить:
- проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
- проведення атестації здобувачів вищої освіти;
- отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
- надання соціальних послуг;
- роботу з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.
У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста.
Нагадаємо, у МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята, залучать авіацію.
Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.