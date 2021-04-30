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Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 08:10
Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин Фото: у Києві послаблюють карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві завтра послаблять жорсткі карантинні обмеження. У місті запрацюють кафе та ресторани, а також дозволять роботу громадського транспорту без спецперепустків.

Які обмеження завтра знімуть, в матеріалі РБК-Україна.

З 1 травня в Києві відкривають кафе та ресторани, а також ТРЦ. Крім того, у місті дозволять роботу:

  • ринків,
  • ярмарків,
  • спортивних залів та фітнес-центрів,
  • кінотеатрів,
  • Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіс),
  • проведення масових заходів.

Транспорт без спецперепусток, відкриті кафе і ТРЦ: в Києві завтра послаблять карантин

Також з 5 травня в Києві відновлять роботу школи, дитсадки та університети. У місті відновлять прийом документів для зарахування дітей у перший клас на наступний навчальний рік.

Крім того, влада дозволить:

  • проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
  • проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
  • участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
  • надання соціальних послуг;
  • роботу з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних правил на вулицях міста.

Нагадаємо, у МВС перейдуть на посилений режим на травневі свята, залучать авіацію.

Раніше РБК-Україна писало, що в країні не планують вводити додаткові карантинні обмеження на період Великодня.

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