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Третья доза вакцины и маски для привитых: США борются с "Дельта"-коронавирусом

Автор: Наталья Скороход

В США из-за распространения коронавируса "Дельта" вакцинированных людей в некоторых штатах просят носить маски в общественных местах. Также заговорили о третьей дозе вакцины для людей с подавленной иммунной системой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Такие методы борьбы с распространением COVID-19 прокомментировал главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.

По его словам, чиновники некоторых штатов действуют в неверном направлении.

"Мы идем в неправильном направлении", - сказал доктор Энтони Фаучи.

"Это проблема преимущественно непривитых, поэтому мы практически умоляем невакцинированных людей выйти и пройти вакцинацию", - сказал Фаучи.

Он также рассказал о том, правительственные эксперты сейчас изучают возможность введения третей дозы от коронавируса для людей с подавленной иммунной системой. По его словам,

Напомним, что США борются с распространением "Дельта"-штамма. Коронавирусом чаще болеют те, кто проигнорировал вакцинацию.

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Коронавирус "Дельта"Соединенные Штаты Америки