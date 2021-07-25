Третья доза вакцины и маски для привитых: США борются с "Дельта"-коронавирусом

В США из-за распространения коронавируса "Дельта" вакцинированных людей в некоторых штатах просят носить маски в общественных местах. Также заговорили о третьей дозе вакцины для людей с подавленной иммунной системой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Такие методы борьбы с распространением COVID-19 прокомментировал главный национальный эксперт по инфекционным заболеваниям и главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи.
По его словам, чиновники некоторых штатов действуют в неверном направлении.
"Мы идем в неправильном направлении", - сказал доктор Энтони Фаучи.
"Это проблема преимущественно непривитых, поэтому мы практически умоляем невакцинированных людей выйти и пройти вакцинацию", - сказал Фаучи.
Он также рассказал о том, правительственные эксперты сейчас изучают возможность введения третей дозы от коронавируса для людей с подавленной иммунной системой. По его словам,
Напомним, что США борются с распространением "Дельта"-штамма. Коронавирусом чаще болеют те, кто проигнорировал вакцинацию.