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Третя доза вакцини і маски для щеплених: США борються з "Дельта"-коронавірусом

Автор: Наталья Скороход

У США через поширення коронавірусу "Дельта" вакцинованих людей в деяких штатах просять носити маски в громадських місцях. Також заговорили про третю дозу вакцини для людей з пригніченою імунною системою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Такі методи боротьби з поширенням COVID-19 прокоментував головний національний експерт з інфекційних захворювань і головний медичний радник президента США Джо Байдена Ентоні Фаучі.

За його словами, чиновники деяких штатів діють в неправильному напрямку.

"Ми йдемо в неправильному напрямку", - сказав доктор Ентоні Фаучі.

"Це проблема переважно нещеплених, тому ми практично благаємо невакцинованих людей вийти і пройти вакцинацію", - сказав Фаучі.

Він також розповів про те, урядові експерти зараз вивчають можливість введення третьої дози від коронавірусу для людей з пригніченою імунною системою. За його словами,

Нагадаємо, що США борються з поширенням "Дельта"-штаму. Коронавірусом частіше хворіють ті, хто проігнорував вакцинацію.

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Коронавірус "Дельта"Сполучені Штати Америки