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Центри масової вакцинації від COVID є в кожній області України

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Київ, Понеділок 05 липня 2021 15:33
Центри масової вакцинації від COVID є в кожній області України Фото: центри масової вакцинації від COVID є в кожній області України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 5 липня центри масової вакцинації від COVID-19 функціонують у кожній області України. За період вакцинальної кампанії було зроблено майже 3 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на традиційну селекторну нараду в Офісі президента.

"В Україні станом на сьогодні зроблено майже 3 млн щеплень проти коронавірусу. Центри масової вакцинації населення відкрилися вже в кожній області", - заявили у Зеленського.

Зазначено, що в Україні спостерігається зменшення кількості хворих на коронавірус. Однак влада має бути готовою до протидії штаму "Дельта".

Також під час наради було акцентовано увагу на збільшенні кількості центрів вакцинації та продовженні нарощування її темпів.

Нагадаємо, що у Києві відкрився ще один пункт вакцинації від коронавірусу.

Додамо, що за минулий тиждень в Україні щеплення проти COVID-19 отримали понад 440 тисяч громадян.

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